4 Июнь 2020 2020-06-04T12:15:22+03:00

СК проверит, почему на орловских предприятиях образовались долги по зарплате на 8 млн рублей Фото: Архив "КП"

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Следственный комитет Орловской области начал доследственную проверку факту задержке зарплаты в ряде организаций сферы обрабатывающих производств.

По информации региональных СМИ, общая сумма долгов предприятий перед своими работниками составила уже более 8 миллионов рублей. К делу уже подключилась Государственной инспекции труда.

- Следователи примут все меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников.В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Запрошены финансовые документы, производятся опросы работников и должностных лиц. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU