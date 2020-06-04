СК проверит, почему на орловских предприятиях образовались долги по зарплате на 8 млн рублей
Следственный комитет Орловской области начал доследственную проверку факту задержке зарплаты в ряде организаций сферы обрабатывающих производств.
По информации региональных СМИ, общая сумма долгов предприятий перед своими работниками составила уже более 8 миллионов рублей. К делу уже подключилась Государственной инспекции труда.
- Следователи примут все меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников.В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Запрошены финансовые документы, производятся опросы работников и должностных лиц. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU