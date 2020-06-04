Полицейские задержали орловца, избившего женщину-продавца во Мценске

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:59:56+03:00

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Во Мценске полицейские задержали грабителя, жестоко избившего и ограбившего продавца одного из местных магазинов. Женщина закрывала торговую точку, когда уже стемнело, рядом никого не было. Этим и воспользовался 35-летний амчанин.

Мужчина подошел к беззащитной женщине и начал требовать у нее деньги, а услышав отказ начал избивать. Затем вошел в магазин, взял семь тысяч рублей из кассы и прихватил с собой дамскую сумку с кошельком и телефоном.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, изъяли биологические следы и направили их на экспертизу ДНК. Вскоре преступника удалось вычислить. Оказалось, он уже был ранее судим.

- Под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый находится под стражей. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU