2020-06-04T10:59:56+03:00
Происшествия

Полицейские задержали орловца, избившего женщину-продавца во Мценске

Грабитель поживился семью тысячами рублей и содержимым дамской сумки
Наталья Меркулова
Поделиться:
Полицейские задержали орловца, избившего женщину-продавца во МценскеПолицейские задержали орловца, избившего женщину-продавца во МценскеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Во Мценске полицейские задержали грабителя, жестоко избившего и ограбившего продавца одного из местных магазинов. Женщина закрывала торговую точку, когда уже стемнело, рядом никого не было. Этим и воспользовался 35-летний амчанин.

Мужчина подошел к беззащитной женщине и начал требовать у нее деньги, а услышав отказ начал избивать. Затем вошел в магазин, взял семь тысяч рублей из кассы и прихватил с собой дамскую сумку с кошельком и телефоном.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, изъяли биологические следы и направили их на экспертизу ДНК. Вскоре преступника удалось вычислить. Оказалось, он уже был ранее судим.

- Под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый находится под стражей. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловский инспектор ГИБДД попал под статью за взятку в 30 тысяч рублей
Прокуратура проверит информацию о вспышке COVID-19 в орловской психбольнице спецтипа
Обсерватор перенесут: в лагере «Ветерок» под Орлом вновь начнут отдыхать дети
В Орловской области иномарка вылетела с дороги и протаранила дерево
В Орле директора стрелкового центра подозревают в коммерческом подкупе
"Чувствуют себя хорошо": Иван Залогин рассказал о зараженных коронавирусом в орловском Доме ребенка
23 орловца попались на самовольном подключении к электросетям
В Орле вынесли приговор мужчине, обманувший банк на 8 миллионов рублей
В каком из районов Орловской области меньше всего заразившихся коронавирусом
СК проверит, почему на орловских предприятиях образовались долги по зарплате на 8 млн рублей
Фотофакт: как выглядит обновленный Детский парк Орла с высоты птичьего полета
Полицейские задержали орловца, избившего женщину-продавца во Мценске
Число заболевших коронавирусом в Орловской области превысило две с половиной тысячи человек
Больница Боткина в Орле полностью стала стационаром для COVID-больных
Под Орлом «Мерседес» врезался в фуру "ДАФ" с полуприцепом
Реконструкция орловского театра "Свободное пространство" обернулась уголовным делом
Под Орлом пьяный лихач на такси вылетел в кювет и перевернулся