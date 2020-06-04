2020-06-04T10:57:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орловской области превысило две с половиной тысячи человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 4 июня 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Данные оперативного штабаДанные оперативного штаба
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В Орловской области число зараженных коронавирусом выросло до 2528 человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 4 июня 2020 года.

Сегодня оперативный штаб сообщил о еще 85 фактах инфицирования жителей региона коронавирусом за последние сутки. Таким образом общее число заболевших, за весь период мониторинга, превысило две с половиной тысячи человек.

Однако количество выписанных по выздоровлению пациентов тоже исчисляется десятками и за сутки превысило число новых заразившихся. По данным оперштаба, полностью победили коронавирус еще 89 жителей Орловской области. За прошедший день Орловщина оказалась на 16 месте среди регионов России по количеству выписанных.

Данные оперативного штаба

Данные оперативного штаба

Что же касается ситуации в стране в целом, то оперативный штаб сообщает о 8831 заболевшем в 85 регионах РФ. Всего заразилось COVID-19 441 108 человек. Скончалось за весь период 5384 пациента. Выздоровевших за сутки больше, чуть меньше, чем заболевших: 8666 человек. Общее число победивших болезнь россиян увеличилось до 204 623 человек.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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