Больница Боткина в Орле полностью стала стационаром для COVID-больных
Больница Боткина в Орле полностью стала стационаром для COVID-больных. Сюда госпитализируются пациенты с тяжелой и среднетяжелой формами COVID-19.
Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева в ходе прямого эфира на "Радио России. Орел" накануне, 3 июня.
Она отметила, что сейчас закрыты практически все отделения, это - следствие потребности в госпитализации тяжелых COVID-больных.
- Тяжелых и среднетяжелых случаев достаточно много, если мы вынуждены задействовать три стационара в Орле и два стационара в областных центрах, Мценске и Ливнах, для госпитализации пациентов с COVID, - отметила Виктория Адоньева.
Орловцев, у которых коронавирус протекает в легкой форме, не госпитализируют. Они лечатся дома.
ИСТОЧНИК KP.RU
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