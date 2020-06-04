4 Июнь 2020 2020-06-04T10:44:34+03:00

Сюда госпитализируются пациенты с тяжелой и среднетяжелой формами коронавируса

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Больница Боткина в Орле полностью стала стационаром для COVID-больных. Сюда госпитализируются пациенты с тяжелой и среднетяжелой формами COVID-19.

Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева в ходе прямого эфира на "Радио России. Орел" накануне, 3 июня.

Она отметила, что сейчас закрыты практически все отделения, это - следствие потребности в госпитализации тяжелых COVID-больных.

- Тяжелых и среднетяжелых случаев достаточно много, если мы вынуждены задействовать три стационара в Орле и два стационара в областных центрах, Мценске и Ливнах, для госпитализации пациентов с COVID, - отметила Виктория Адоньева.

Орловцев, у которых коронавирус протекает в легкой форме, не госпитализируют. Они лечатся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU