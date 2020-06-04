Под Орлом «Мерседес» врезался в фуру "ДАФ" с полуприцепом
В среду, 3 июня, в Урицком районе на 13 км автодороги Орел-Брянск-Смоленск произошло ДТП. Грузовой «Мерседес» врезался фуру «ДАФ» с полуприцепом.
Авария произошла в 10 часов вечера. 39-летний водитель «Мерседеса» не выдержал безопасную дистанцию, столкновения избежать не удалось.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части №38 и Госавтоинспекция.
В аварии в Урицком районе пострадали два человека. Фото: Госавтоинспекция Орловской области
- В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир автомобиля «Мерседес» получили травмы и были госпитализированы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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