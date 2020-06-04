2020-06-04T10:23:34+03:00
Общество

Реконструкция орловского театра "Свободное пространство" обернулась уголовным делом

Руководство "Орелгосзачазчика" подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле реконструкция театра "Свободное пространство", выполненная к 450-летнему юбилею города, обернулась уголовным делом. Следком возбудил его по факту злоупотребления должностными полномочиями руководством КУ ОО «Орелгосзаказчик».

Здание театра ремонтировали в 2016-м году, в рамках большой "юбилейной стройки". Которая привела уже не к одному уголовному делу, и не к одному скандалу. В очередной раз провальный ремонт театров, в том числе и "Свободного пространства" обсудили на заседании Облсовета неделю назад. Тогда же СК организовал доследственную проверку, намереваясь проверить действия ответственных чиновников за недоделки.

- Финансирование реконструкции данного объекта осуществлялось из средств федерального и областного бюджетов. КУ ОО «Орелгосзаказчик» (заказчик работ) по данному контракту было выплачено ООО «Ресурс» (генподрядчик) на 21 миллион рублей больше, чем подтверждено актами приемки выполненных работ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ. Глава регионального следкома Анатолий Щуров взял его на личный контроль.

Мы следим за ходом следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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