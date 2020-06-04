Под Орлом пьяный лихач на такси вылетел в кювет и перевернулся
Сегодня, 4 июня, в орловском районе пьяный водитель такси вылетел в кювет и опрокинулся набок. 32-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь.
Инцидент произошел в час ночи в районе 360 км автодороги М-2 Крым. Автомобиль «Лада Ларгус» со стороны Курск в сторону Москвы. Водитель не справился с управлением.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и с места аварии доставлен в больницу им. Семашко. Ему назначено амбулаторное лечение. Водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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