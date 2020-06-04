Под Орлом пьяный лихач на такси вылетел в кювет и перевернулся

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:03:02+03:00

Под Орлом пьяный таксист вылетел в кювет и перевернулся. Фото: Госавтоиспекция Орловской области

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Сегодня, 4 июня, в орловском районе пьяный водитель такси вылетел в кювет и опрокинулся набок. 32-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь.

Инцидент произошел в час ночи в районе 360 км автодороги М-2 Крым. Автомобиль «Лада Ларгус» со стороны Курск в сторону Москвы. Водитель не справился с управлением.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и с места аварии доставлен в больницу им. Семашко. Ему назначено амбулаторное лечение. Водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU