2020-06-04T10:03:02+03:00
Происшествия

Под Орлом пьяный лихач на такси вылетел в кювет и перевернулся

32-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь
Наталья Меркулова
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Под Орлом пьяный таксист вылетел в кювет и перевернулся. Фото: Госавтоиспекция Орловской областиПод Орлом пьяный таксист вылетел в кювет и перевернулся. Фото: Госавтоиспекция Орловской области
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Сегодня, 4 июня, в орловском районе пьяный водитель такси вылетел в кювет и опрокинулся набок. 32-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь.

Инцидент произошел в час ночи в районе 360 км автодороги М-2 Крым. Автомобиль «Лада Ларгус» со стороны Курск в сторону Москвы. Водитель не справился с управлением.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и с места аварии доставлен в больницу им. Семашко. Ему назначено амбулаторное лечение. Водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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