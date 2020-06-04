2020-06-04T09:54:58+03:00
Общество

В больницы Орловской области обратились почти 400 человек, покусанных клещами

Часть насекомых, снятых с людей, заражена боррелиями
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
В Орловской области активничают зараженные клещиВ Орловской области активничают зараженные клещиФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В больницы Орловской области почти четыре сотни жителей региона обратились после того, как к ним присосались клещи. Снятых с людей насекомых исследовали, часть из них заражена боррелиозом.

Всего в медучреждения, по состоянию на 3 июня, поступило 385 обращений после встречи с кровососами. Из этого числа 201 человек - дети. Инфицированных боррелиями клещей оказалось 18,9%, это меньше чем в прошлом году (в 2019 году процент был равен 19,3).

Помимо боррелиоза, как сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора, клещи могут быть заражены и такими опасными заболеваниями как клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка. Поэтому в случае, если насекомое присосалось, лучше обратиться в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловский инспектор ГИБДД попал под статью за взятку в 30 тысяч рублей
Прокуратура проверит информацию о вспышке COVID-19 в орловской психбольнице спецтипа
Обсерватор перенесут: в лагере «Ветерок» под Орлом вновь начнут отдыхать дети
В Орловской области иномарка вылетела с дороги и протаранила дерево
В Орле директора стрелкового центра подозревают в коммерческом подкупе
"Чувствуют себя хорошо": Иван Залогин рассказал о зараженных коронавирусом в орловском Доме ребенка
23 орловца попались на самовольном подключении к электросетям
В Орле вынесли приговор мужчине, обманувший банк на 8 миллионов рублей
В каком из районов Орловской области меньше всего заразившихся коронавирусом
СК проверит, почему на орловских предприятиях образовались долги по зарплате на 8 млн рублей
Фотофакт: как выглядит обновленный Детский парк Орла с высоты птичьего полета
Полицейские задержали орловца, избившего женщину-продавца во Мценске
Число заболевших коронавирусом в Орловской области превысило две с половиной тысячи человек
Больница Боткина в Орле полностью стала стационаром для COVID-больных
Под Орлом «Мерседес» врезался в фуру "ДАФ" с полуприцепом
Реконструкция орловского театра "Свободное пространство" обернулась уголовным делом
Под Орлом пьяный лихач на такси вылетел в кювет и перевернулся