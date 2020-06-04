В больницы Орловской области обратились почти 400 человек, покусанных клещами

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:54:58+03:00

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В больницы Орловской области почти четыре сотни жителей региона обратились после того, как к ним присосались клещи. Снятых с людей насекомых исследовали, часть из них заражена боррелиозом.

Всего в медучреждения, по состоянию на 3 июня, поступило 385 обращений после встречи с кровососами. Из этого числа 201 человек - дети. Инфицированных боррелиями клещей оказалось 18,9%, это меньше чем в прошлом году (в 2019 году процент был равен 19,3).

Помимо боррелиоза, как сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора, клещи могут быть заражены и такими опасными заболеваниями как клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка. Поэтому в случае, если насекомое присосалось, лучше обратиться в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU