В больницы Орловской области обратились почти 400 человек, покусанных клещами
В больницы Орловской области почти четыре сотни жителей региона обратились после того, как к ним присосались клещи. Снятых с людей насекомых исследовали, часть из них заражена боррелиозом.
Всего в медучреждения, по состоянию на 3 июня, поступило 385 обращений после встречи с кровососами. Из этого числа 201 человек - дети. Инфицированных боррелиями клещей оказалось 18,9%, это меньше чем в прошлом году (в 2019 году процент был равен 19,3).
Помимо боррелиоза, как сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора, клещи могут быть заражены и такими опасными заболеваниями как клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка. Поэтому в случае, если насекомое присосалось, лучше обратиться в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU