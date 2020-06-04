2020-06-04T09:43:26+03:00
Общество

Во Мценске реализуют сразу восемь региональных проектов

Районному центру Орловской области выделили финансы на спорт, библиотеку, мобильный технопарк и трудовую занятость
Наталья Меркулова
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В 2020 году во Мценске запланированы мероприятия сразу по восьми региональным проектам в рамках национальных «Жилье и городская среда», «Демография», «Культура» и «Образование».

Одним из самых масштабных станет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (региональный проект «Успех каждого ребенка»). На него выделили 22,4 млн рублей, работы уже начались. Создадут 70 новых мест для занятия спортом современным оборудованием в Детско-юношеской спортивной школе и Детско-юношеском центре. Сюда вложат свыше 1,2 млн рублей.

По данным Правительства Орловской области не забыли здесь и о культуре. В этом году во Мценске появится модельная библиотека на базе детской библиотеки №1, а также начнет курсировать детский мобильный технопарк «Кванториум».

Для взрослых также запланирован ряд событий. Молодым мамочкам в декрете предложат пройти переобучение и получить новую профессию в рамках проекта «Содействие занятости женщин». На выбор будет предложено 250 образовательных программ в 14 образовательных организациях региона.

Для предпринимателей увеличат капитализацию регионального Гарантийного фонда и Фонда микрофинансирования на 7,5 млн рублей.

Кроме того, продолжит реализовывать проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (закупка медицинского оборудования на 13 млн рублей), «Старшее поколение» (социально-оздоровительные услуги), а также«Современная городская среда» (благоустройство шести дворов, горпарка и парка им. Калинникова), и «Сохранение лесов» (посадка молодых саженцев и закупка новой техники для «Мценсклеса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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