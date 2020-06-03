Орловцы выступили против строительства дороги между двумя микрорайонами

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:10:32+03:00

Орловцы выступили против строительства дороги между "Болховским" и "Наугорским". Фото: пресс-службы орловского горсовета

Причиной несогласия стала вырубка деревьев в лесополосе на Наугорке

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Жители микрорайона «Болховский» и «Наугорский» собрали более 800 подписей против строительства новой дороги, которую планируют проложить через Наугорский лесопарк с выездом на улицу Героев пожарных.

Люди выступили против вырубки деревьев в лесополосе, считая, что это дорога не решит проблему с пробками.

К проблеме подключились и депутаты. Мера Орла Василиий Новиков направил официальное письмо руководителю областного департамента строительства с просьбой учесть мнение жителей и рассмотреть другие варианты дороги, не затрагивающей микрорайон «Наугорский».

- Публичные слушания по вопросу строительства дороги назначены на 18 июня в 17 часов в большом зале городской администрации, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU