Орловцы выступили против строительства дороги между двумя микрорайонами
Жители микрорайона «Болховский» и «Наугорский» собрали более 800 подписей против строительства новой дороги, которую планируют проложить через Наугорский лесопарк с выездом на улицу Героев пожарных.
Люди выступили против вырубки деревьев в лесополосе, считая, что это дорога не решит проблему с пробками.
К проблеме подключились и депутаты. Мера Орла Василиий Новиков направил официальное письмо руководителю областного департамента строительства с просьбой учесть мнение жителей и рассмотреть другие варианты дороги, не затрагивающей микрорайон «Наугорский».
- Публичные слушания по вопросу строительства дороги назначены на 18 июня в 17 часов в большом зале городской администрации, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского горсовета.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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