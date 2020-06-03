3 Июнь 2020 2020-06-03T16:21:57+03:00

Двое орловцев обокрали предприятие на сумму более 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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В Урицком районе двое мужчин забрались через окно в одно из местных предприятий и вынесли 20 радиаторов отопления и других металлических изделий на сумму более 100 тысяч рублей.

Воришки погрузили свою добычу в машину и скрылись. Однако вскоре, оперативно-розыскных мероприятий, полицейские выяснили детали произошедшего и причастных к краже.

- Металлические изделия мужчины хранили в автомобиле. Сотрудники полиции уже изъяли похищенное. Против 31-летнего и 26-летнего жителя Орловского района возбуждено уголовное дело по стать «Кража». Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU