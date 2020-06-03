Ирина Гаврилина: 256 орловских соцработников получили стимулирующие выплаты

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:02:34+03:00

Руководитель Департамента соцзащиты рассказала, кому из соцработников положена добавка к зарплате во время пандемии

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Сегодня, 3 июня, на заседании регионального оперативного штаба стало известно, что 256 соцработников работников уже получили стимулирующие выплаты. Об этом сообщила руководитель Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.

Общая сумма начисленным выплат - 5,3 млн рублей. Среди получателей работники стационарных учреждений социального обслуживания - средний медперсонал (44 работника), младший медперсонал (119 человек), социальные работники и управленцы (27 человек), и технический персонал (66 человек).

Напомним, 19 мая во время онлайн-брифинга с журналистами Ирина Гаврилина, что выплаты получают соцработники, отработавшие 14 дневную закрытую смену в стационарах во время пандемии коронавируса.

- 40 тысяч рублей получат врачи - это выплаты за 14-дневную смену. Средний медперсонал – 25 тысяч рублей. Соцработники, специалисты по социальной работе, воспитатели, инструкторы по труду и административно-управленческий персонал - также 25 тысяч. Младший медперсонал – 15 тысяч, а технический и прочий персонал - по 10 тысяч рублей. При этом в случае выявления у соцработника коронавируса сумма будет увеличена, - поясняла руководитель Департамента соцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU