3 Июнь 2020 2020-06-03T15:10:59+03:00

В середине июня из Орла на военную службу отправят 270 новобранцев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Каждый призывник перед отправкой пройдет экспресс-тестирование на коронавирус

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В середине июня из Орла на военную службу планируют отправить 270 новобранцев. Сейчас ребята проходят медкомиссию и профессионально-психологические тесты.

По словам военного комиссара города Орла Владимира Алехина, в военкомате призывникам измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и впускают в помещение только в масках и при соблюдении социальной дистанции.

- В первую очередь на комиссию вызываются граждане, которые гарантировано будут призываться в войска. Каждый новобранец перед отправкой пройдет экспресс-тестирование на возможное наличие коронавирусной инфекции, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU