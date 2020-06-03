В середине июня из Орла на военную службу отправят 270 новобранцев
В середине июня из Орла на военную службу планируют отправить 270 новобранцев. Сейчас ребята проходят медкомиссию и профессионально-психологические тесты.
По словам военного комиссара города Орла Владимира Алехина, в военкомате призывникам измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и впускают в помещение только в масках и при соблюдении социальной дистанции.
- В первую очередь на комиссию вызываются граждане, которые гарантировано будут призываться в войска. Каждый новобранец перед отправкой пройдет экспресс-тестирование на возможное наличие коронавирусной инфекции, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU