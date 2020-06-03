2020-06-03T14:27:02+03:00
Происшествия

В Орле организаторов подпольного игрового бизнеса отправили за решетку

Преступная группировка наладила «работу по-крупному» сразу в трех городах
Наталья Меркулова
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В Орле организаторов подпольного игрового бизнеса отправили за решеткуВ Орле организаторов подпольного игрового бизнеса отправили за решеткуФото: Архив "КП"
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В Орле осудили преступную группировку, которая за три года наладила подпольный игровой бизнес сразу в трех городах – областном центре, во Мценске и в Ливнах. Теперь глава незаконного предприятия и его помощник отправятся за решетку более чем на 2 года, а «сотрудники» заплатят штраф от 300 до 700 тысяч рублей.

Один из идейных организаторов был хорошо знаком с механизмом создания и работы игровой индустрии на деньги. Опыт, полученный еще до запрета азартных игр, в 2014 году мужчина решил применить для создания собственных подпольных клубов.

Постепенно орловец обзавелся компаньонами, игровыми автоматами и компьютерами с соответствующим программным обеспечением. Так между Орлом, Ливнами и Мценском появилась единая сеть незаконных игорных заведений.

Отдельно бизнесмен позаботился о штате сотрудников своих игровых клубов. Для них он зарегистрировал ООО и даже официально трудоустроил. За это они привлекали в клуб новых игроков, следили за рейдами и соблюдали строгую конспирацию. Так бизнес «работал» до 2017 года, когда подпольные игровые зоны не попались в поле зрения полиции.

- В судебном заседании подсудимые вину не признали, однако их виновность подтвердилась совокупностью исследованных доказательств. Суд признал всех участников организованной преступной группы виновными и назначил наказание в зависимости от роли каждого в организации незаконных азартных игр, - рассказали «КП» в пресс-службе Заводского районного суда.

Организатору и его главному помощнику предстоит отбыть срок в колонии 2 года 6 месяцев и 2 года 3 месяца, а также заплатить штраф в 1 миллион рублей и 800 тысяч рублей соответственно.

Остальные получили условный срок и штраф от 300 до 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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