Андрей Клычков: "На мосту Дружбы до конца июня планируется завершение всех работ"

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:32:39+03:00

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Андрей Клычков вновь проинспектировал ремонт моста Дружбы в Орле. Снимками со стройплощадки глава региона поделился с жителями в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

Сейчас, по словам губернатора, мостовое полотно подготовлено под укладку асфальта полностью, на 90% - "дорожная одежда" на подходах.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: Соцсети

- Установлена четверть всего перильного ограждения. Практически завершена покраска поверхности объекта. На 100% выполнено переустройство ливневой канализации, а также установлены все опоры освещения, - рассказал Андрей Евгеньевич.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: Соцсети

И отметил, что планируется к концу июня завершить работы.

ИСТОЧНИК KP.RU