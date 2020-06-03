Андрей Клычков: "На мосту Дружбы до конца июня планируется завершение всех работ"
Андрей Клычков вновь проинспектировал ремонт моста Дружбы в Орле. Снимками со стройплощадки глава региона поделился с жителями в своих официальных аккаунтах в соцсетях.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети
Сейчас, по словам губернатора, мостовое полотно подготовлено под укладку асфальта полностью, на 90% - "дорожная одежда" на подходах.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: Соцсети
- Установлена четверть всего перильного ограждения. Практически завершена покраска поверхности объекта. На 100% выполнено переустройство ливневой канализации, а также установлены все опоры освещения, - рассказал Андрей Евгеньевич.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: Соцсети
И отметил, что планируется к концу июня завершить работы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ремонт моста Дружбы»