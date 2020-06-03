2020-06-03T13:32:39+03:00
Общество

Андрей Клычков: "На мосту Дружбы до конца июня планируется завершение всех работ"

Губернатор поделился свежими снимками со стройплощадки [фото]
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Андрей Клычков вновь проинспектировал ремонт моста Дружбы в Орле. Снимками со стройплощадки глава региона поделился с жителями в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

Сейчас, по словам губернатора, мостовое полотно подготовлено под укладку асфальта полностью, на 90% - "дорожная одежда" на подходах.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: Соцсети

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: Соцсети

- Установлена четверть всего перильного ограждения. Практически завершена покраска поверхности объекта. На 100% выполнено переустройство ливневой канализации, а также установлены все опоры освещения, - рассказал Андрей Евгеньевич.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: Соцсети

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: Соцсети

И отметил, что планируется к концу июня завершить работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ремонт моста Дружбы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое орловцев обокрали предприятие на сумму более 100 тысяч рублей
Ирина Гаврилина: 256 орловских соцработников получили стимулирующие выплаты
В середине июня из Орла на военную службу отправят 270 новобранцев
В Орле организаторов подпольного игрового бизнеса отправили за решетку
Андрей Клычков: "На мосту Дружбы до конца июня планируется завершение всех работ"
Семь орловских медиков, заразившихся коронавирусом, получили по 68 тысяч 800 рублей
Число заразившихся коронавирусом в городе Орле превысило 1000 человек
Орловчанка отсудила у сельхозкомпании около 200 тысяч рублей за погибших пчел
Для жителей Орловского района устроят опрос по благоустройству на 2021 год
У двух десятков орловцев обнаружили иммунитет к коронавирусу
В Орловской области офисы налоговой возобновят прием посетителей
Орловца взяли с поличным, когда тот продавал на улице соседскую микроволновку
Орловца, находящегося в розыске за кражу, поймали на краже
2 июня в орловской деревне Петрушково сгорел жилой дом
4200 орловчанок получат пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за май
В Орловском районе сгорели «Кадиллак», «Газель» и «ВАЗ»
В Орловском районе начали проверку по факту падения ребенка в ров с водой