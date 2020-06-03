3 Июнь 2020 2020-06-03T13:09:37+03:00

Семь орловских медиков, заразившихся коронавирусом, получили по 68 тысяч 800 рублей Фото: Архив "КП"

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Семь орловских медиков, заразившихся коронавирусом во время работы, получили страховые выплаты в размере 68 тысяч 800 рублей. Сегодня об этом рассказал на заседании регионального оперштаба руководитель Департамента здравоохранения Иван Залогин.

По озвученным данным, всего за май стимулирующие выплаты на общую сумму 85,9 млн рублей получили 2803 медицинских работника, работающих с ковидными пациентами.

- Что же касается заразившихся медиков, то сейчас выплаты готовятся еще для двух человек, - пояснил руководитель регионального Департамента здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU