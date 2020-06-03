2020-06-03T13:05:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в городе Орле превысило 1000 человек

Рассказываем о географии распространения заболевания по региону на 3 июня 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Данные оперативного штабаДанные оперативного штаба
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В Орловской области на 3 июня 2020 года подтверждено 2443 случая заражения коронавирусной инфекцией среди населения. Рассказываем о географии распространения болезни по региону.

В Орле количество инфицированных COVID-19 превысило 1000 человек и составляет 1007. На втором месте по числу заражений город Мценск и Мценнский район - 365 случаев, следом Орловский район - 224 случая, Болхов и Болховский район - 97 заболевших.

Районы, в которых более пятидесяти фактов инфицирования коронавирусом: Ливны и Ливенский район - 62, Дмитровский - 60, Новодеревеньковский - 58, Урицкий - 56, Хотынецкий, Свердловский - по 54, Новосильский - 52.

Районы, где подхватили вирус более двух десятков человек: Знаменский - 43, Шаблыкинский - 42, Глазуновский - 39, Верховский - 37, Покровский - 35, Залегощенский - 23, Малоархангельский - 21.

Есть несколько районов, в которых менее 20 случаев заболевания, это: Троснянский - 19, Кромской - 18, Колпнянский, Должанский - по 17, Краснозоренский - 16, Корсаковский - 15. Сосковский - 12.

Выздоровело за весь период 1274 человека.

Оперштаб региона представил данные по соседним с Орловской областям. У наших соседей картина такая: Калужская и Тульская области более 4 тысяч 100 зараженных, Брянская на границе с двумя тысячами, в Курской 3 тысячи 199 случаев инфицирования. В Липецкой меньше - 2326.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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