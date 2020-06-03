3 Июнь 2020 2020-06-03T12:42:23+03:00

Орловчанка отсудила у сельхозкомпании около 200 тысяч рублей за погибших пчел Фото: Архив "КП"

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В Колпнянском районе у местного пчеловода погибло сразу 20 пчелосемей. Как позже выяснилось, полезные насекомые отварились, когда рядом с поселком рапсовые поля обрабатывали химикатами.

Сельхозкомпания проводила работы с пестицидами, не предупредив местных жителей. В итоге хозяйка пасеки обратилась в суд с иском на 362 тысяч 330 рублей.

- Своевременное оповещение населения позволило бы принять меры для защиты пчел от химикатов. В пользу пчеловода взыскан материальный ущерб в размере 191 тысяч 720 рублей и расходы по оплате госпошлины в размете 5034 рубля, - рассказали «КП» в пресс-службе Советского районного суда.

Участники судебного разбирательства попытались обжаловать решение в областном суде, однако его оставили без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU