Орловчанка отсудила у сельхозкомпании около 200 тысяч рублей за погибших пчел
В Колпнянском районе у местного пчеловода погибло сразу 20 пчелосемей. Как позже выяснилось, полезные насекомые отварились, когда рядом с поселком рапсовые поля обрабатывали химикатами.
Сельхозкомпания проводила работы с пестицидами, не предупредив местных жителей. В итоге хозяйка пасеки обратилась в суд с иском на 362 тысяч 330 рублей.
- Своевременное оповещение населения позволило бы принять меры для защиты пчел от химикатов. В пользу пчеловода взыскан материальный ущерб в размере 191 тысяч 720 рублей и расходы по оплате госпошлины в размете 5034 рубля, - рассказали «КП» в пресс-службе Советского районного суда.
Участники судебного разбирательства попытались обжаловать решение в областном суде, однако его оставили без изменений.
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ИСТОЧНИК KP.RU