2020-06-03T12:09:15+03:00
Общество

Для жителей Орловского района устроят опрос по благоустройству на 2021 год

В списке предложений оказались три общественные территории
Наталья Меркулова
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Администрация Орловского района планирует провести опрос жителей, что они смогли высказать свое мнение по территории благоустройства на 2021 год. В списке предложений оказались три общественных пространства.

На территории возле магазина «Ассорти» в поселке Биофабрика (Лошаковское сельское поселение) предлагают уложить новый асфальт, установить лавочки, скамейки и фонари.

В поселке Куликовский (Большекуликовское сельское поселение) могут установить детскую игровую площадку на улице Центральной районе домов № 10-11.

Третьим в списке оказался поселок городского типа Знаменка. Здесь планируется провести ремонт пешеходных тротуаров (2-й этап) на улицах Ленина и. Гагарина.

- Благоустройство общественных территорий проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», - поясняет пресс-служба Администрации Орловского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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