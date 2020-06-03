Для жителей Орловского района устроят опрос по благоустройству на 2021 год
Администрация Орловского района планирует провести опрос жителей, что они смогли высказать свое мнение по территории благоустройства на 2021 год. В списке предложений оказались три общественных пространства.
На территории возле магазина «Ассорти» в поселке Биофабрика (Лошаковское сельское поселение) предлагают уложить новый асфальт, установить лавочки, скамейки и фонари.
В поселке Куликовский (Большекуликовское сельское поселение) могут установить детскую игровую площадку на улице Центральной районе домов № 10-11.
Третьим в списке оказался поселок городского типа Знаменка. Здесь планируется провести ремонт пешеходных тротуаров (2-й этап) на улицах Ленина и. Гагарина.
- Благоустройство общественных территорий проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», - поясняет пресс-служба Администрации Орловского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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