У двух десятков орловцев обнаружили иммунитет к коронавирусу
У двух десятков жителей Орловской области обнаружили иммунитет к коронавирусу. В регионе идет тестирование на антитела к COVID-19.
Тема была поднята на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Как рассказал глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев, тестирование на антитела прошли 513 человек.
- В крови 24 из них обнаружен иммуноглобулин класса G, что свидетельствует о том, что человек уже встречался с этим вирусом и имеет к нему иммунитет, - пояснил руководитель ведомства.
В целом в области проведено больше 48 тысяч тестирований на инфицирование коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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