2020-06-03T12:07:16+03:00
Коронавирус Covid-19

У двух десятков орловцев обнаружили иммунитет к коронавирусу

В регионе идет тестирование на антитела к COVID-19
Ольга СУПОНЕВА
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Тестирование на антитела прошли 513 человекТестирование на антитела прошли 513 человекФото: Ольга СУПОНЕВА
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У двух десятков жителей Орловской области обнаружили иммунитет к коронавирусу. В регионе идет тестирование на антитела к COVID-19.

Тема была поднята на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Как рассказал глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев, тестирование на антитела прошли 513 человек.

- В крови 24 из них обнаружен иммуноглобулин класса G, что свидетельствует о том, что человек уже встречался с этим вирусом и имеет к нему иммунитет, - пояснил руководитель ведомства.

В целом в области проведено больше 48 тысяч тестирований на инфицирование коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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