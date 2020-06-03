В Орловской области офисы налоговой возобновят прием посетителей

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:46:48+03:00

С 15 июня, предварительно нужно будет записаться

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В Орловской области офисы налоговой службы снова откроют свои двери для посетителей. Работу они возобновляют с 15 июня, правда предварительно нужно будет записаться.

Речь идет о центральных офисах .Территориальные рабочие места налоговых в 9 районах пока что останутся закрытыми. Запись ведется уже сейчас онлайн на сайте инспекции, либо же по телефону Единого контактного центра 8 (800) 222-22-22.

- При посещении налоговых инспекций необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), а также соблюдать нормы социальной дистанции и другие рекомендации Роспотребнадзора, - сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU