2020-06-03T11:35:45+03:00
Общество

Орловца взяли с поличным, когда тот продавал на улице соседскую микроволновку

Инцидент произошел во Мценске
Наталья Меркулова
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Орловца взяли с поличным, когда тот продавал на улице соседскую микроволновкуОрловца взяли с поличным, когда тот продавал на улице соседскую микроволновкуФото: Архив "КП"
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Во Мценске с поличным попался 36-летний мужчина, продававший на улице микроволновку. Сотрудники патрульно-постовой службы заинтересовались подозрительным продавцом и как оказалось – не зря.

Вскоре выяснилось, что в городе обокрали 58-летнюю пенсионерку и вынесли из ее комнаты микроволновую печь. Женщина написала заявление в полицию и рассказала, что сумма нанесенного ей ущерба составила 5 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что неизвестный проник в комнату через приоткрытое окно. Как оказалось, к делу причастен ранее судимый сосед пенсионерки, тот самый «уличный продавец».

- Мужчина не стал отрицать свою причастность к данному преступлению. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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