Орловца, находящегося в розыске за кражу, поймали на краже

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:31:28+03:00

Теперь молодому человеку от ответственности перед законом не уйти

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В Орле росгвардейцы задержали местного парня, находящегося в розыске за кражу. Погорел он опять на том же преступлении.

Молодой человек наведался в сетевой магазин на улице Раздольной, чтобы затариться продуктами. Платить за них, правда, он не собирался. 24-летний любитель халявы набрал товара примерно на 4 тысячи рублей, однако его подозрительное поведение приметили сотрудники супермаркета. Они нажали тревожную кнопку, по сигналу на помощь прибыл наряд росгвардии. И как раз вовремя: посетитель пытался пронести товар мимо кассы не оплатив.

- В ходе задержания правоохранителям стало известно, что в настоящее время орловец находится в оперативном розыске за совершенные ранее правонарушения по ст. 158, ч.1 УК РФ. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU