3 Июнь 2020 2020-06-03T11:17:34+03:00

2 июня в орловской деревне Петрушково сгорел жилой дом. Фото из архива ГУ МЧС России по Орловской области

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Во вторник, 2 июня, в орловской деревне Петрушково Шаблыкинского района произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 21.23.

- В результате пожара жилой дом выгорел изнутри, кровля сгорела и обрушилась. Сейчас устанавливаются причина пожара и размер ущерба. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU