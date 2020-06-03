2020-06-03T11:17:34+03:00
Происшествия

2 июня в орловской деревне Петрушково сгорел жилой дом

Специалистам предстоит выяснить причины произошедшего
Наталья Меркулова
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2 июня в орловской деревне Петрушково сгорел жилой дом. Фото из архива ГУ МЧС России по Орловской области2 июня в орловской деревне Петрушково сгорел жилой дом. Фото из архива ГУ МЧС России по Орловской области
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Во вторник, 2 июня, в орловской деревне Петрушково Шаблыкинского района произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 21.23.

- В результате пожара жилой дом выгорел изнутри, кровля сгорела и обрушилась. Сейчас устанавливаются причина пожара и размер ущерба. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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