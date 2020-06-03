2020-06-03T10:42:35+03:00
Общество

4200 орловчанок получат пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за май

Общая сумма выплат составит 32 миллиона рублей
Наталья Меркулова
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4200 орловчанок получат пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за май4200 орловчанок получат пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за майФото: Архив "КП"
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В Орловской области 4200 мам получат пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за май. Общая сумма выплат - 32 миллиона рублей

Перечисление денег Орловское отделение Фонда социального страхования будет проводить с 4 по 15 июня.

- С 1 июля 2017 года в регионе выплаты социальных пособий работающим гражданам производятся в рамках пилотного проекта Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Согласно нововведениям, рассчитывает и перечисляет пособия не бухгалтерия предприятий, как было ранее, а региональное отделение Фонда социального страхования. Выплачиваются пособия работникам напрямую - на лицевой счет в банке или по почте, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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