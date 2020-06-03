В Орловском районе сгорели «Кадиллак», «Газель» и «ВАЗ»
В Орловском районе горели сразу три автомобиля – один в поселке Зареченский и два в поселке Стальной Конь.
Первое происшествие произошло в районе 9 часов утра 2 июня в Зареченском. Огонь охватил «Кадиллак». В машине выгорел моторный отсек.
Уже сегодня в три часа ночи, 3 июня, пожар начался в Стальном Коне. Загорелся гараж с «Газелью» и «ВАЗом». Строение выгорело полностью, машины сильно пострадали – «Газель» сгорела дотла, а в легковушке подкапотное пространство и лопнуло лобовое стекло.
- Сейчас устанавливаются причины произошедшего и размер ущерба. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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