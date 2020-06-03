2020-06-03T10:54:00+03:00
Общество

В Орловском районе начали проверку по факту падения ребенка в ров с водой

Яма образовалась во время ремонта дворовой территории в деревне Шепино
Наталья Меркулова
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В Орловском районе Прокуратура и СК начали проверку по факту падения ребенка в ров с водойВ Орловском районе Прокуратура и СК начали проверку по факту падения ребенка в ров с водойФото: Архив "КП"
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Прокуратура Орловской области начала проверку по информации СМИ о нарушении правил безопасности при ремонта одного из дворов в деревне Шепино Орловского района.

Региональные издания сообщаются, что ров для ливневой канализации, выкопанный строительной бригадой, был залит дождевой водой. В него и упал ребенок. Вытащили его соседи.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка исполнения законодательства при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи полномочия входят вопросы контроля за исполнением муниципальных контрактов. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Подключилось к выяснению произошедшего и региональный Следственный комитет. Как сообщила "Комсомолке"старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области Юлия Дорофеева, началась дослетственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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