В Орловской области 32-летний водитель погиб, обгоняя «ГАЗон»

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:17:06+03:00

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Вчера, 2 июня, на 4 км автодороги Ливны-Русский Брод –Верховье произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель иномарки обгонял автомобиль «ГАЗ», не справился с управлением и вылетел в кювет.

Авария произошла в девять часов утра. «Тойота» ехала стороны поселка Верховье в направлении Ливен. В это же грузовик поворачивало налево.

- От полученных телесных повреждений 32-летний водитель иномарки скончался на месте, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

На месте ДТП работали пожарные 7 пожарно-спасательной части.

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ИСТОЧНИК KP.RU