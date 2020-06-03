2020-06-03T09:12:30+03:00
Общество

В Орле временно закроют ярмарку возле КДЦ «Металлург»

Предпринимателям предложили перебраться на другую площадку
Наталья Меркулова
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В Орле временно закроют ярмарку возле КДЦ «Металлург». Фото пресс-службы губернатора Орловской областиВ Орле временно закроют ярмарку возле КДЦ «Металлург». Фото пресс-службы губернатора Орловской области
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После мониторинга на санитарно-эпидемиологическую безопасность, администрация города Орла решила временно запретить торговлю на ярмарке «Хлебосольный выходной» рядом с КДЦ «Металлург» в Северном районе.

Предпринимателям предложили продолжить работу на ярмарочной площадке ТЦ «Европа» на улице Маринченко.

- Временное закрытие произошло, потому что из-за маленькой площади продавцам и покупателям невозможно обеспечить необходимую безопасную дистанцию, предписанную Роспотребнадзором. На улице Металлургов усилят меры по недопущению несанкционированной торговли, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, открытие рынков и ярмарок было первым этапом смягчения ограничительных мер (с оговоркой строго соблюдения правил). Сегодня, 3 июня, в регионе начинается второй этап.

Что откроют с 3 июня? Читайте подробнее здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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