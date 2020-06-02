В дом орловца пробрался вор и украл дрель, лобзик и шлифмашину

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:18:34+03:00

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В Орле мужчина залез в чужой дом и украл электроинструмент. За свой поступок ему придется отвечать перед законом: возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. В отдел полиции пришел мужчина с заявлением: кто-то вынес имущество из его дома. А точнее электрические дрель, лобзик, шлифмашину и другое инструмент. В чужое жилье вор проник, разбив оконное стекло. Оперативники взялись за розыск предполагаемого вора, им удалось установить его.

- Проводя необходимые мероприятия, полицейские установили подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался 38-летний гражданин. Похищенное имущество он отвез в дом своей родственницы, откуда его изъяли сотрудники полиции. Сумма нанесенного ущерба составила порядка 10 тысяч рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас охочий до чужого мужчина задержан. Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU