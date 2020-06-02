2020-06-02T17:00:52+03:00
Происшествия

В орловском райцентре сгорел жилой дом

ЧП случилось в городе Дмитровске
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В городе Дмитровске пожарные тушили охваченный пламенем жилой дом. ЧП в орловском районном центре случилось накануне, 1 июня.

Все произошло ранним утром. Сигнал о пожаре поступил спасателям когда на часах было чуть за 5. Как оказалось, горел жилой дом на улице Братьев Овинниковых.

- Пожарные прибыли на место.В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 84 квадратных метра, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, жертв при пожаре удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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