В орловском райцентре сгорел жилой дом
В городе Дмитровске пожарные тушили охваченный пламенем жилой дом. ЧП в орловском районном центре случилось накануне, 1 июня.
Все произошло ранним утром. Сигнал о пожаре поступил спасателям когда на часах было чуть за 5. Как оказалось, горел жилой дом на улице Братьев Овинниковых.
- Пожарные прибыли на место.В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 84 квадратных метра, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, жертв при пожаре удалось избежать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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