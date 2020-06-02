2 Июнь 2020 2020-06-02T16:39:36+03:00

Участки для строительства коттеджей сдали в аренду с грубым нарушением закона

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В Орловском районе признали незаконными 27 договоров об аренде земли в поселке Горки Неполодского сельского поселения. Разделенный на 27 частей участок площадью 61894 кв.м оформили под строительство коттеджей с грубым нарушением закона.

Тревогу забили сами местные жители – рядом с участком вплотную располагается лес, возможно возникновение чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Кроме того, право аренды земли под строительство местная администрация предоставила в обход аукционных процедур.

- Решением Орловского районного суда 27 договоров аренды были признаны недействительными. Однако арендатор не согласился с принятым судебным решением и вначале пожал жалобу в областной суд, а затем в Первый кассационный суд. После повторного рассмотрения решение оставлено без изменения, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Кроме того, ведомство направила материалы проверки о злоупотреблении и превышении должностных полномочий в орган предварительного расследования. Проводится процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU