Ежемесячная выплата на детей в Орловской области составит 5158 рублей
В Орловской области ежемесячная выплата на детей составит 5158 рублей. Речь идет о пособии для семей, чей доход не превышает 10362 рублей.
Выплата, решение о начислении которой принял Владимир Путин, положена на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно). Заявление на получение нужно подать до 31 декабря 2020 года.
- При наличии права семьи выплата будет осуществлена с 1 января 2020 года путем перечисления средств на счет, открытый в кредитной организации. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции отделы (филиалы) социальной защиты населения принимают граждан только по предварительной записи, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
Подробнее можно узнать по телефонам отделов социальной защиты районов региона:
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ИСТОЧНИК KP.RU