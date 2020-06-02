Ежемесячная выплата на детей в Орловской области составит 5158 рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:35:17+03:00

Речь идет о пособиях для семей, чей доход не превышает 10 тысяч 362 рубля

Изменить размер текста: A A

В Орловской области ежемесячная выплата на детей составит 5158 рублей. Речь идет о пособии для семей, чей доход не превышает 10362 рублей.

Выплата, решение о начислении которой принял Владимир Путин, положена на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно). Заявление на получение нужно подать до 31 декабря 2020 года.

- При наличии права семьи выплата будет осуществлена с 1 января 2020 года путем перечисления средств на счет, открытый в кредитной организации. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции отделы (филиалы) социальной защиты населения принимают граждан только по предварительной записи, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Подробнее можно узнать по телефонам отделов социальной защиты районов региона:

.

ИСТОЧНИК KP.RU