2020-06-02T16:22:41+03:00
Общество

В Орловской области в мае снизилось количество взятых ипотек

Орловцы заключили на треть меньше ипотечных сделок, чем годом ранее
Ольга СУПОНЕВА
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В мае орловцы заключили меньше ипотечных сделокВ мае орловцы заключили меньше ипотечных сделокФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области в мае месяце снизилось количество взятых жителями региона ипотек. Орловцы заключили на треть меньше ипотечных сделок в сравнении с 2019 годом.

Статистика выглядит следующим образом. За май 2020-го жители области оформили 477 сделок по ипотеке. В 2019 году таких сделок в мае было 715. Выходит, в этом году на 33% меньше.

- Всего за пять прошедших месяцев жители региона зарегистрировали 5 642 сделки по ипотеке, за аналогичный период годом ранее – 5 203, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области.

Росреестр продолжает работу в прежнем режиме, получить услуги можно через МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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