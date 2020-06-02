2020-06-02T16:12:35+03:00
Общество

Экс-сотрудник «Орелгосзаказчика» отправится за решетку на 7 лет за взятку

За подписание актов халтурно выполненных строительных работ начальник одного из отделов казенного учреждения получил 200 тысяч рублей
Наталья Меркулова
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Экс-сотрудник «Орелгосзаказчика» отправится за решетку на 7 лет за взяткуЭкс-сотрудник «Орелгосзаказчика» отправится за решетку на 7 лет за взяткуФото: Архив "КП"
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В Орле подвели итоги уголовного дела о взятке. Бывший главный специалист «Орелгосзаказчика» отправится в исправительную колонию строгого режима на ближайшие семь лет и заплатит штраф в 2 млн рублей.

Напомним, громкое дело прогремело в Орловской области в апреле 2019 года. Нечистого на руку работника казенного учреждения накрыли сотрудники регионального УМВД. Руководитель строительного отдела получил 200 тысяч рублей через посредника. Именно за столько он согласился подписать акты выполненных работ по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в Дмитровском районе области. Стройка велась с грубыми нарушениями.

Экс-начальник попытался опротестовать решение Заводского районного суда, но областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

- Приговор районного суда по уголовному делу по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия, в крупном размере» вступил в законную силу. Бывший сотрудник организации признан виновным, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры орловской области.

Кроме того, наказали и посредника. Ему предстоит заплатить штраф в размере 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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