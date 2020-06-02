В Орле спасатели тушили пожар в подъезде многоэтажки
В Орле спасатели тушили пожар в многоэтажки. В подъезде загорелся электрический счетчик.
ЧП случилось накануне, 1 июня. Сигнал о нем на телефон пожарно-спасательной службы поступил около половины одиннадцатого утра. Спасатели прибыли на место. Как оказалось, пламя полыхало на седьмом этаже девятиэтажки.
- В результате пожара в подъезде на седьмом этаже выгорел электрический счетчик. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Обошлось без пострадавших.
Всего за минувшие сутки спасатели Орловской области выезжали на разные происшествия десять раз. Три их них - на борьбу с пожарами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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