2020-06-02T15:51:52+03:00
Общество

Жителей Орла штрафуют за отсутствие защитных масок в транспорте

Полицейские вместе со специалистами Роспотребнадзора устроили проверочный рейд
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле полицейские вместе со сотрудниками Роспотребнадзора провели рейд по общественному транспорту. Цель его - выявить нарушителей так называемого масочного режима.

Напомним, согласно указу губернатора орловцы обязаны в период ограничительных мер по коронавирусу носить средства защиты дыхания в общественных местах. Будь то транспорт, магазин, больница и тому подобное. На днях рейд прошел в Советском районе города, полицейские проверили около 30 автобусом. Без протоколов не обошлось.

- По результатам рейда сотрудники полиции выявили ряд административных правонарушений по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за нахождение в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. Материалы направлены в суд для принятия решения, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Наказание для нарушителей выберет суд.

А мы напоминаем, что ограничительные меры, в том числе обязательное ношение масок, продлены до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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