Жителей Орла штрафуют за отсутствие защитных масок в транспорте
В Орле полицейские вместе со сотрудниками Роспотребнадзора провели рейд по общественному транспорту. Цель его - выявить нарушителей так называемого масочного режима.
Напомним, согласно указу губернатора орловцы обязаны в период ограничительных мер по коронавирусу носить средства защиты дыхания в общественных местах. Будь то транспорт, магазин, больница и тому подобное. На днях рейд прошел в Советском районе города, полицейские проверили около 30 автобусом. Без протоколов не обошлось.
- По результатам рейда сотрудники полиции выявили ряд административных правонарушений по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за нахождение в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. Материалы направлены в суд для принятия решения, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Наказание для нарушителей выберет суд.
А мы напоминаем, что ограничительные меры, в том числе обязательное ношение масок, продлены до 14 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»