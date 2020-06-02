2 Июнь 2020 2020-06-02T14:44:19+03:00

В Орле дорогу в переулке Южном затопило после капитального ремонта. Фото: ОНФ Орловской области

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Обильные дожди вновь превратили Орел в «Венецию». Огромные лужи и не справляющиеся с потоком воды ливневки появились даже на дорогах, на которых уже месяц идет капитальный ремонт.

Одним из таких капитальных объектов стала дорога в переулке Южный (Железнодорожный район). После укладки асфальта 15 метров дорожного полотна превратились в огромную лужу. Подрядчик забыл продумать вопрос с водоотводом - ливневый люк смонтировали выше уровня образования лужи.

В итоге дождевая вода перетекает через бордюр, затапливает тротуар и людям приходится обходить лужи по проезжей части.

- Дорога по переулку Южному еще в 2017 году попала на карту убитых дорог дорожного проекта ОНФ. 1 мая здесь начался ремонт, было выделено свыше 24 млн рублей. Отмечу, цель капитального ремонта – это приведение дороги в качественное и безопасное состояние. Здесь же ситуация кардинально противоположная. В связи с этим мы просим администрацию Орла проконтролировать ход выполнения работ и решить проблему, - подчеркнул Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU