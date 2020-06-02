2020-06-02T14:08:02+03:00
Общество

На Орловскую область надвигаются грозы с градом

В МЧС жителей региона просят соблюдать правила безопасности в плохую погоду
Ольга СУПОНЕВА
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Вновь на Орловщину надвигаются грозыВновь на Орловщину надвигаются грозыФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области вновь ожидаются грозы, сильный ветер и град. О надвигающейся непогоде жителей региона предупредили в МЧС.

По прогнозу регионального гидрометцентра, с вечера сегодняшнего дня, 2 июня, и в ближайшие сутки будет пасмурно с прояснениями. В ночное время местами пройдут дожди, а днем непогода накроет всю область. Местами грозы, в отдельных районах град. Температура воздуха при этом будет в ночное время +7...+12 градусов, днем разогреется до +15...+20.

Ветер переменный, при грозах его порывы достигнут 15-20 м/c.

Соблюдайте правила безопасности при непогоде. В случае, если вы стали свидетелями ЧП, звоните 01, 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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