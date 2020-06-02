На Орловскую область надвигаются грозы с градом
В Орловской области вновь ожидаются грозы, сильный ветер и град. О надвигающейся непогоде жителей региона предупредили в МЧС.
По прогнозу регионального гидрометцентра, с вечера сегодняшнего дня, 2 июня, и в ближайшие сутки будет пасмурно с прояснениями. В ночное время местами пройдут дожди, а днем непогода накроет всю область. Местами грозы, в отдельных районах град. Температура воздуха при этом будет в ночное время +7...+12 градусов, днем разогреется до +15...+20.
Ветер переменный, при грозах его порывы достигнут 15-20 м/c.
Соблюдайте правила безопасности при непогоде. В случае, если вы стали свидетелями ЧП, звоните 01, 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU