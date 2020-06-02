Межведомственные комиссии начали приемку детских оздоровительных лагерей в Орловской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:15:44+03:00

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С 1 по 5 июня в Орловской области пройдет межведомственная комиссия по приемке детских оздоровительных лагерей. В этом году к летнему отдыху детворы будет особенно пристальное внимание.

Полицейские обследуют детские загородные лагеря на наличие ограждений по всему периметру территорий, организацию охраны порядка и пропускной режим. Правоохранители проводят дополнительный инструктаж персонала и сотрудников служб безопасности.

-Кроме того, внимание сотрудников ОВД обращено на наличие информационных стендов, содержащих номера телефонов помощи. Важно, чтобы отдых детей был не только интересным, но и безопасным, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Напомним, в связи с эпидемиологической ситуации открытие пришкольных оздоровительных лагерей в этом году отменяется. В целом же летняя оздоровительная кампания будет проходить в июле-августе.

ИСТОЧНИК KP.RU