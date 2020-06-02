Мобильные "Кванториумы" появятся в Орловской области
В Орловской области появятся мобильные "Кванториумы". Технопарки на колесах смогут порадовать юных орловцев даже в отдаленных районах области.
О новшестве рассказал Геннадий Парахин, глава департамента промышленности. Мобильные технопарки "Кванториум" будут созданы в рамках национального проекта "Образование". Технопарки позволят школьникам из разных районов области обучаться, узнавать и пробовать что-то новое: здесь будет оборудование для 3D печати, изучения робототехники, проектирования и другое.
- Договоры заключены на поставку трех технопарков на автомобильных шасси на общую сумму – 39,5 млн рублей. Срок поставки одного кванториума – до 30 июля 2020 года, двух других – 2021 год, - цитирует Парахина пресс-служба Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU