2020-06-02T10:50:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области за сутки выздоровело от коронавируса 75 человек

Количество новых выписанных пациентов в два раза превысило количество новых зараженных
Ольга СУПОНЕВА
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Количество новых выписанных пациентов в два раза превысило количество новых зараженныхКоличество новых выписанных пациентов в два раза превысило количество новых зараженныхФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области за сутки 75 человек выписано по выздоровлению от коронавируса. Это в два раза больше, чем количество новых подтвержденных суточных случаев заражения.

Как сообщил федеральный оперативный штаб, за прошедшие день в Орловской области подтвержден 31 случай заболевания COVID-19 среди населения. В общей сложности количество зараженных за весь период наблюдения составило 2372 человека. А выздоровевших за весь период - 1231 человек.

Информация оперативного штаба РФ

Информация оперативного штаба РФ

Как отметил накануне губернатор Андрей Клычков, регион приближается к показателю в 50% выздоровевших от общего числа заболевших. Однако ограничительные меры продолжают действовать и нет повода перестать их соблюдать.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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