Орловцам предлагают вакансии водителей трамваев, троллейбусов и автобусов

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:38:26+03:00

Также ТТП требуются механики, слесари и маляры

Изменить размер текста: A A

Орловское ТТП ищет сотрудников. Горожанам предлагают вакансии водителей трамваев, троллейбусов и автобусов.

Заработную плату водителям обещают в размере от 25 тысяч рублей. Также предприятию нужны маляры по покраске транспорта, слесари по ремонту автобусов и механики по выпуску транспорта на линию (с действующим удостоверением).

Трамвайно-троллейбусное предприятие обещает желающим работать официальное трудоустройство, полный соцпакет и дополнительные льготы.

Подробнее можно узнать по телефонам 8 (4862) 20-13-84 и 8 (4862) 48-22-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На дороги Орла возвращаются автобусы большой вместимости. Они будут курсировать по семи маршрутам в облцентре, пригороде и дачном направлении...(далее)

ИСТОЧНИК KP.RU