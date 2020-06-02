Орловцам предлагают вакансии водителей трамваев, троллейбусов и автобусов
Орловское ТТП ищет сотрудников. Горожанам предлагают вакансии водителей трамваев, троллейбусов и автобусов.
Заработную плату водителям обещают в размере от 25 тысяч рублей. Также предприятию нужны маляры по покраске транспорта, слесари по ремонту автобусов и механики по выпуску транспорта на линию (с действующим удостоверением).
Трамвайно-троллейбусное предприятие обещает желающим работать официальное трудоустройство, полный соцпакет и дополнительные льготы.
Подробнее можно узнать по телефонам 8 (4862) 20-13-84 и 8 (4862) 48-22-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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