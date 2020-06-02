В Орле ограничат движение на пересечении Карачевской и Посадской улиц
Администрация города Орла напоминает автолюбителям о временном ограничении движения на пересечении Карачевской и 2-ой Посадской улиц.
Связано это со строительством многоэтажки в районе дома №14 на улице 2-ой Посадской.
- В связи с производством строительных работ временные ограничения для движения автомобильного транспорта действуют с 1 февраля по 31 декабря, - пояснили «КП» в пресс-службе городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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