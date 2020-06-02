В Орловской области четыре человека пострадали после столкновения с фурой
Вчера, 1 июня, в Покровском районе Орловской области столкнулись «Фольксваген Пассат» и большегруз «Скания».
Инцидент произошел в районе пяти часов вечера недалеко от села Дросково. Легковушка ехала по территории прилегающей к селу, а затем в районе 93 км начала выезжать на главную автодорогу Орел-Тамбов. В это время по ней как раз и ехала фура в сторону Ливен.
27-летний водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу большегрузу. Фото: Госавтоинспекция Орловской области
27-летний водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу большегрузу. Избежать столкновения не удалось.
Среди пострадавших есть ребенок. Фото: Госавтоинспекция Орловской области
- В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» и три его пассажира (23-летняя девущка, девочка 14 лет и 45-летняя женщина) получили травмы и были доставлены в Ливенскую ЦРБ, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
Всего же за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 13 ДТП.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»