2020-06-02T09:53:47+03:00
Происшествия

В Орловской области четыре человека пострадали после столкновения с фурой

Среди пострадавших есть ребенок [фото]
Наталья Меркулова
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В Орловской области четыре человека пострадали после столкновения с фурой. Фото: Госавтоинспекция Орловской областиВ Орловской области четыре человека пострадали после столкновения с фурой. Фото: Госавтоинспекция Орловской области
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Вчера, 1 июня, в Покровском районе Орловской области столкнулись «Фольксваген Пассат» и большегруз «Скания».

Инцидент произошел в районе пяти часов вечера недалеко от села Дросково. Легковушка ехала по территории прилегающей к селу, а затем в районе 93 км начала выезжать на главную автодорогу Орел-Тамбов. В это время по ней как раз и ехала фура в сторону Ливен.

27-летний водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу большегрузу. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

27-летний водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу большегрузу. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

27-летний водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу большегрузу. Избежать столкновения не удалось.

Среди пострадавших есть ребенок. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Среди пострадавших есть ребенок. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

- В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» и три его пассажира (23-летняя девущка, девочка 14 лет и 45-летняя женщина) получили травмы и были доставлены в Ливенскую ЦРБ, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего же за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 13 ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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