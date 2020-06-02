В Орловской области ограничили количество гостей на регистрации брака в ЗАГСе
С 1 июня в Орловской области ограничено количество гостей на торжественной церемонии регистрации брака. Об этом сообщает региональное Управление ЗАГС.
- При государственной регистрации заключения брака в территориальных отделах и территориальных секторах ЗАГС допускаются только лица, вступающие в брак, а также фото- или видеооператор, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Такие ограничительные меры продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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