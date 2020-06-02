2020-06-02T09:31:11+03:00
Общество

В Орловской области ограничили количество гостей на регистрации брака в ЗАГСе

Теперь на торжественную часть смогут попасть только три человека
Наталья Меркулова
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В Орловской области ограничили количество гостей на регистрации брака в ЗАГСеВ Орловской области ограничили количество гостей на регистрации брака в ЗАГСеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С 1 июня в Орловской области ограничено количество гостей на торжественной церемонии регистрации брака. Об этом сообщает региональное Управление ЗАГС.

- При государственной регистрации заключения брака в территориальных отделах и территориальных секторах ЗАГС допускаются только лица, вступающие в брак, а также фото- или видеооператор, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Такие ограничительные меры продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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