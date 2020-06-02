В Орле Парад Победы могут перенести на 5 августа
В понедельник, 1 июня, в прямом эфире губернатор Орловской области рассказал о планах на Парад Победы в этом году. Памятное событие на Красной площади должно состояться 24 июня, в день, когда состоялся победный парад 1945 года.
Однако в Орле торжество пока проводить не планируют, да и с салютом пока нет определенности.
- По салюту мы тоже ждем решения министерства обороны, - пояснил Андрей Клычков.
Самой вероятной датой Парада в Орле пока остается 5 августа. По словам губернатора, не стоит унывать, все праздничные мероприятия будут проведены.
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ИСТОЧНИК KP.RU