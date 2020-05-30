В Орле следком завершил расследование уголовного дела Дениса Блохина

30 Май 2020 2020-05-30T12:33:26+03:00

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В Орловской области завершено расследование уголовного дела Дениса Блохина. Главе регионального Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства вменяют превышение должностных полномочий и служебный подлог (286 и 292 статьи УК РФ_.

Проблемами с законом для члена правительства обернулась юбилейная стройка к 450-летию Орла, а именно реконструкция центрального городского стадиона им. Ленина. Расследованием занимался региональный СК.

Как удалось установить следствию, Блохин будучи главой казенного учреждения "Орловский областной государственный заказчик" в 2015 году подписал ложные акты о приемке выполненных работ, зная, что подрядчик ООО «МосОблСтрой» должным образом работу не выполнил. Сумма ущерба при этом составила больше 33 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Мы следим за дальнейшим движение дела.

ИСТОЧНИК KP.RU