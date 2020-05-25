2020-05-25T10:01:06+03:00
Происшествия

Особый противопожарный режим в Орловской области отменили

Теперь можно ходить в лес
Ольга СУПОНЕВА
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В МЧС орловцев просят не расслабляться: пожароопасный период продолжаетсяВ МЧС орловцев просят не расслабляться: пожароопасный период продолжаетсяФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области отменили особый противопожарный режим. Как сообщили в региональном МЧС - обстановка стабилизировалась.

Особый режим действовал на территории региона почти 2 месяца, он был введен 28 марта. За это время спасатели потушили сотни пожаров: часто горела сухая трава целым гектарами, мусор. И это несмотря на то, что действовал запрет на пребывание в лесах, а за поджоги штрафовали (работа эта продолжится).

Однако в чрезвычайном ведомстве орловцев просят соблюдать все меры безопасности.

- Несмотря на отмену особого противопожарного режима, в области продолжается пожароопасный период. Продолжится патрулирование лесных массивов и проведение противопожарных мероприятий, - рассказали корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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