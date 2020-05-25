В пригороде Орла внедорожник сдавал назад и сбил пешехода

25 Май 2020 2020-05-25T09:50:16+03:00

Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Пешеход получила травмы Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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В пригороде Орла в минувшие выходные произошло ДТП с участием пешехода. В селе Плещеево внедорожник сдавал назад и сбил женщину.

Авария произошла в субботу 23 мая в первой половине дня. 58-летний водитель на иномарке"Фольксваген Тигуан" двигался задним ходом по прилегающей территории, в районе дома №1 Центральной улицы. Пешеход находилась на проезжей части.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, не госпитализирована, - пояснили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В общей сложности прошедшие выходные на Орловщине были не скупы на дорожно-транспортные происшествия. На дорогах области госавтоинспекторы зарегистрировали 18 ДТП, среди которых 4 ДТП - пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU